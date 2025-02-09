OTT release This Week: फरवरी के सेकेंड वीक में धमाल मचाएंगी ये मूवीज-सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 09, 2025

'बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी' को 11 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है.

प्रतीक गांधी और यामी गौतम की 'धूम धाम' नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी से दस्तक देगी.

'कधालिका नेरामिलई' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी को रिलीज होगी.

'लव इज ब्लाइंड' 14 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

'मार्को' 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे से सोनी लिव पर देख पाएंगे.

'माय फाल्ट लंदन' अमेजन प्राइम वीडियो पर 13 फरवरी को दस्तक देने वाली है.

'प्यार टेस्टिंग' को जी5 वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के मौके पर आने वाली है.

