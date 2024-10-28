दिवाली के लॉन्ग वीकेंड में देख डालें ओटीटी पर मौजूद मजेदार फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2024
जॉन अब्राहम की फिल्म 'वेदा' जी 5 पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध फिल्म 'दो पत्ती' देखी जा सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम पर मौजूद फिल्म 'शैतान' का लुत्फ दिवाली वीकेंड में उठा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'अमर प्रेम की प्रेम कहानी' जियो सिनेमा पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप अक्षय कुमार की फिल्म 'सरफिरा' देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय की फिल्म 'गोट' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सूट में कमाल लगती हैं टीवी की 'नागिन' सुरभि ज्योति
अगली वेब स्टोरी देखें.