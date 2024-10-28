दिवाली के लॉन्ग वीकेंड में देख डालें ओटीटी पर मौजूद मजेदार फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2024

जॉन अब्राहम की फिल्म 'वेदा' जी 5 पर अवेलेबल है.

नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध फिल्म 'दो पत्ती' देखी जा सकती है.

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

अमेजन प्राइम पर मौजूद फिल्म 'शैतान' का लुत्फ दिवाली वीकेंड में उठा सकते हैं.

अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है.

फिल्म 'अमर प्रेम की प्रेम कहानी' जियो सिनेमा पर मौजूद है.

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप अक्षय कुमार की फिल्म 'सरफिरा' देख सकते हैं.

थलापति विजय की फिल्म 'गोट' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

