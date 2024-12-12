सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देंगी Netflix की ये 9 फिल्में, क्राइम-सस्पेंस से हैं भरपूर

Dec 12, 2024

फिल्म 'आमरण' इस वक्त नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है

नेटफ्लिक्स पर लकी भास्कर छाई हुई है. ये फिल्म दूसरे नंबर पर है.

विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर आ गई है.

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद जिगरा नेटफ्लिक्स पर आ गई है.

नेटफ्लिक्स की फिल्म सिकंदर का मुकद्दर सस्पेंस और क्राइम से भरी हुई है.

इस वीकेंड पर आप नेटफ्लिक्स पर देवरा देख सकते हैं. फिल्म काफी पसंद की गई.

फिल्म मेरी भी नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है.

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'दैट क्रिसमस' स्ट्रीम हुई है.

कृति सेनन की फिल्म 'दो पत्ती' सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है.

