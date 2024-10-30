दिवाली के मौके पर नेटफ्लिक्स पर छाईं ये 10 फिल्में, जानें नंबर 1 है कौन?
नेटफ्लिक्स पर पहले नंबर पर काजोल की दो पत्ती ट्रेंड कर रही है.
मियाझागन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट साइंस फिक्शन फिल्म है, जो तीसरे नंबर पर है.
डॉन्ट मूव इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है.
मल्टीस्टारर फिल्म खेल खेल में पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
फैमिली पैक भी इसी लिस्ट में है. ये फिल्म छठे नंबर पर है.
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापति विजय की फिल्म है और ये सातवें नंबर पर है.
सारिपोधा सनिवारम एक्टर नानी की शानदार फिल्म है. ये फिल्म आठवें नंबर पर है.
कौंडल मलयालम फिल्म है, जो नौंवे नंबर पर है.
हाइजैक 93 नेटफ्लिक्स पर 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
