OTT Release: अक्टूबर के लास्ट वीक में रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2024
नेटफ्लिक्स पर 25 अक्टूबर को 'दो पत्ती' रिलीज होने वाली है.
'द लेजेंड ऑफ हनुमान 5' 25 अक्टूबर को हॉटस्टार पर आने वाली है.
'जिग्वाटो' 25 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
'ऐ जिंदगी' 25 अक्टूबर को जी5 पर आने वाली है.
नेटफ्लिक्स पर 'ब्यूटी इन ब्लैक' 24 अक्टूबर को आएगी.
24 अक्टूबर को 'कैनरी ब्लैक' प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
'डोंट मूव' 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
'द बाइकराइडर्स' 21 अक्टूबर को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो चुकी है.
