एक बार जरूर देख लें स्कैम पर बनी ये 5 सीरीज, काला बाजारी का होगा पर्दाफाश

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 15, 2025

Jamtara - Sabka Number Ayega

ये वेब सीरीज झारखण्ड राज्य के जामताड़ा जिले पर बनी हुई है. सीरीज में बहुत बड़े मनी स्कैम के बारे में दिखाया गया है.

अभी तक इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Scam 1992

यह वेब सीरीज हर्षद मेहता नाम के व्यक्ति की कहानी कहती है. हर्षद मेहता ने भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया था.

इस सीरीज को सोनी लिव पर देख सकते हैं. इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं.

Scam 2003

यह वेब सीरीज साल 2003 में हुए एक बहुत बड़े पेपर स्कैम पर आधारित है. इस स्कैम को अब्दुल करीम तेलगी ने किया था.

ये सीरीज आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी. इसमें कुल 5 एपिसोड हैं.

Bad Boy Billionaires: India

नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में भारत के 4 बड़े बिजनेसमैन की कहानी दिखाई जाती हैं.

सीरीज में उनके स्कैम और फिर देश छोड़कर भागने की कहानी है.

Shiksha Mandal

ये वेब सीरीज मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले पर बनी है, जिसमे मेडिकल एग्जाम को लेकर घोटाला किया जाता है.

इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

