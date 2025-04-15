एक बार जरूर देख लें स्कैम पर बनी ये 5 सीरीज, काला बाजारी का होगा पर्दाफाश

ये वेब सीरीज झारखण्ड राज्य के जामताड़ा जिले पर बनी हुई है. सीरीज में बहुत बड़े मनी स्कैम के बारे में दिखाया गया है.Source: Bollywoodlife.com
यह वेब सीरीज हर्षद मेहता नाम के व्यक्ति की कहानी कहती है. हर्षद मेहता ने भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया था.Source: Bollywoodlife.com
यह वेब सीरीज साल 2003 में हुए एक बहुत बड़े पेपर स्कैम पर आधारित है. इस स्कैम को अब्दुल करीम तेलगी ने किया था.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में भारत के 4 बड़े बिजनेसमैन की कहानी दिखाई जाती हैं.Source: Bollywoodlife.com
ये वेब सीरीज मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले पर बनी है, जिसमे मेडिकल एग्जाम को लेकर घोटाला किया जाता है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!