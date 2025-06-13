वीकेंड पर जरूर देखें क्राइम सस्पेंस से भरी ये शानदार फिल्में, मिलेगा मनोरंजन का असली डोज
Shreya Pandey
| Jun 13, 2025
'अंजाम पथिरा' साउथ की सबसे शानदार फिल्म है.
'कैथी' फिल्म में सस्पेंस के साथ एक्शन भी दिखाया गया है.
'इरट्टा' फिल्म में पुलिसवाले की कहानी दिखाई गई है. यह सच्ची घटना पर आधारित है.
'ब्रमायुगम' साल 2024 में आई थी. इसमें हॉरर और सस्पेंस दिखाया गया है.
'महाराजा' फिल्म की काहानी भी सस्पेंस से भरी है. इसका क्लाईमैक्स आपके होश उड़ा देगा.
'सुपर डिलक्स' साउथ की बेस्ट फिल्मों में एक है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
'रत्सासन' फिल्म में भी एक साइको किलर की कहानी दिखाई गई है. ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
