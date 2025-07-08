OTT पर एक बार जरूर देख लें ये टॉप 7 थ्रिलर फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 08, 2025

Rahasya

के के मेनन स्टारर यह एक बहुत ही धांसू मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसे आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं.

Ulajh

थ्रिल से भरपुर इस फिल्म में जान्हवी कपूर ने कमाल का काम किया है. इसे आप Netflix पर देख कसते हैं.

Rekhachithram

इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने तहलका मचा रखा है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

Do Patti

इस फिल्म में कृति सेनोन का डबल रोल होता है. फिल्म की कहानी आपको Netflix पर मिल जाएगी.

CTRL

यह एक स्क्रीनलीफे थ्रिलर है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं. इसे आपको नेटफ्लिक्स पर जरूर देख लेना चाहिए.

Section 375

क्राइम और थ्रिल से भरपूर यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Raat Akeli Hai

2020 में आई इस फिल्म की कहानी का क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा देगा. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

