OTT पर एक बार जरूर देख लें ये टॉप 7 थ्रिलर फिल्में

के के मेनन स्टारर यह एक बहुत ही धांसू मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसे आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
थ्रिल से भरपुर इस फिल्म में जान्हवी कपूर ने कमाल का काम किया है. इसे आप Netflix पर देख कसते हैं.Source: Bollywoodlife.com
इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने तहलका मचा रखा है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में कृति सेनोन का डबल रोल होता है. फिल्म की कहानी आपको Netflix पर मिल जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
यह एक स्क्रीनलीफे थ्रिलर है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं. इसे आपको नेटफ्लिक्स पर जरूर देख लेना चाहिए.Source: Bollywoodlife.com
क्राइम और थ्रिल से भरपूर यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
2020 में आई इस फिल्म की कहानी का क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा देगा. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!