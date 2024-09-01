खून देखकर आते हैं चक्कर तो इन वेबसीरीज को देखने की ना करें हिम्मत

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2024

जियो सिनेमा पर मौजूद 'असुर 2' में भर-भरकर खून-खराबा दिखाया गया है।

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'दिल्ली क्राइम' में खूब मार काट दिखाई गई है।

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सेक्रेड गेम्स' देखकर आपको चक्कर आ सकते हैं।

'अनदेखी' वेब सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

'मिर्जापुर' वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'फर्जी' वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'नवंबर स्टोरी' में भी खूब मार काट दिखाई गई है।

'क्रिमिनल जस्टिस' को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

'द फैमिली मैन' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

