उल्लू ऐप पर धड़ल्ले से देखी गईं ये 10 फिल्में
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 29, 2024
बदन उल्लू एप पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
मस्तराम 3 उल्लू एप की मोस्ट वायरल फिल्म है। इस फिल्म का हर पार्ट पॉपुलर हुआ।
Source:
Bollywoodlife.com
जाने अनजाने लोग में का तीसरा पार्ट भी लोग बार-बार देख रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
मिश्ती पार्ट 1 लोगों ने बार बार देखा है।
Source:
Bollywoodlife.com
सिसकियां थ्रिलर फिल्म है, जिसमें थोड़ा बहुत क्राइम भी भरा है।
Source:
Bollywoodlife.com
रिवेंज पार्ट 1 देखकर आपको काफी हैरानी होगी। फिल्म में वॉयलेंस भी है।
Source:
Bollywoodlife.com
मछली पार्ट वन भी इसी लिस्ट में है। इस फिल्म में गर्ल्स होस्टल दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
हवेली पार्ट वन आप अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में दोहरा भी है, जिसमें रोमांटिक सीन्स भरे पड़े हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
चॉल हाउस 3 दो बहनों की कहानी है, जो एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मॉडलिंग के दिनों में ऐसा दिखता था 'अनुपमा' का वनराज
अगली वेब स्टोरी देखें.