उल्लू ऐप पर धड़ल्ले से देखी गईं ये 10 फिल्में

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

बदन उल्लू एप पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

मस्तराम 3 उल्लू एप की मोस्ट वायरल फिल्म है। इस फिल्म का हर पार्ट पॉपुलर हुआ।

जाने अनजाने लोग में का तीसरा पार्ट भी लोग बार-बार देख रहे हैं।

मिश्ती पार्ट 1 लोगों ने बार बार देखा है।

सिसकियां थ्रिलर फिल्म है, जिसमें थोड़ा बहुत क्राइम भी भरा है।

रिवेंज पार्ट 1 देखकर आपको काफी हैरानी होगी। फिल्म में वॉयलेंस भी है।

मछली पार्ट वन भी इसी लिस्ट में है। इस फिल्म में गर्ल्स होस्टल दिखाया गया है।

हवेली पार्ट वन आप अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं।

इस लिस्ट में दोहरा भी है, जिसमें रोमांटिक सीन्स भरे पड़े हैं।

चॉल हाउस 3 दो बहनों की कहानी है, जो एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है।

