जियो सिनेमा की इन फिल्मों को नहीं देखा तो होगा पछतावा, इस वीकेंड करें प्लान

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 07, 2024

दृश्यम अजय देवगन की टॉप फिल्मों में से एक है, जिसका पहला पार्ट जियो सिनेमा पर है.

Source: Bollywoodlife.com

ब्लडी डैडी में शाहिद कपूर का एक्शन अवतार नजर आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

रॉकस्टार रणबीर कपूर की बेस्ट फिल्मों में से एक है.

Source: Bollywoodlife.com

लुका छुपी कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म है, जो मजेदार है.

Source: Bollywoodlife.com

विक्रम वेधा भी शानदार फिल्म है, जिसमें एक्शन का तड़का है.

Source: Bollywoodlife.com

अंधाधुंध डार्क कॉमेडी फिल्म है, जो आयुष्मान खुराना की है.

Source: Bollywoodlife.com

स्त्री का पहला पार्ट जियो सिनेमा पर आप देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बाजीराव मस्तानी बॉलीवुड की शानदार फिल्मों में से एक है.

Source: Bollywoodlife.com

वीकेंड पर भेड़िया देखने पर आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

इंग्लिश-विंग्लिश परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट हैं जैस्मिन भसीन के ये सूट, लगेंगी पटाखा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.