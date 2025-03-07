OTT पर आने से पहले ही छाईं ये 5 फिल्में और सीरीज, यहां देखें पूरी लिस्ट
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
मार्च के महीने में ओटीटी पर ढेर सारी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन 5 ऐसी फिल्में और सीरीज हैं, जो ओटीटी पर आने से पहले ही हिट साबित हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की फिल्म 'नादानियां' नेटफ्लिक्स पर 7 मार्च को आएगी, जिसका इंतजार बेसब्री से है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के जरिए सैफ अली खान के लाडले इब्राहिम अली खान बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म गेम चेंजर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 7 मार्च को रिलीज होगी. फिल्म जनवरी में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रेखाचित्रम' एक मलयालम क्राइम थ्रिलर है, जो 7 मार्च को सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरीज 'दोपहिया' आपको पंचायत की याद दिला देगी. ये सीरीज भी 7 मार्च को रिलीज हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीन कोरियन ड्रामा है, जो 7 मार्च को ओटीटी पर आ गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Women’s Day पर देखें महिलाओं की जिंदगी पर बनी ये शानदार फिल्में, कहानी देख आ जाएंगे आंखों में आंसू
अगली वेब स्टोरी देखें.