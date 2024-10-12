'रावण' से इंस्पायर्ड थे इन फिल्मों के विलेन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 12, 2024

'सिंघम अगेन' फिल्म में एक्टर अर्जुन कूपर का रोल रावण से इंस्पायर्ड है.

'रा.वन' में अर्जुन रामपाल का किरदार भी रावण से इंस्पायर है.

फिल्म 'रावण' में अभिषेक बच्चन का किरदार रावण से इंस्पायर था.

'आदिपुरुष' में सैफ अली खान का किरदार 'रावण' से इंस्पायर्ड थ.

नीतेश तिवारी की 'रामायण' में यश 'रावण' का रोल निभाएंगे.

फिल्म 'रावण राज' में शक्ति कपूर का रोल रावण से इंस्पायर था.

'दशहरा' फिल्म में शाइन टॉम का रोल रावण से इंस्पायर्ड था.

