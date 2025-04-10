इन रोमांटिक थ्रिलर को देखने से पहले मजबूत कर लें कलेजा, क्लाइमैक्स देख कांप जाएगी रूह
| Apr 10, 2025
डर फिल्म ने शाहरुख खान को हिंदी सिनेमा में खास पहचान दी थी. दर्शक आज भी ये फिल्म देखते हैं.
एक हसीना थी भी थ्रिलर और रोमांस से भरी हुई फिल्म है.
एक विलेन सिद्धार्थ मल्होत्रा की हिट फिल्म है, जिसमें रोमांस और एक्शन कूट कूट कर भरा है.
फिल्म फना दर्शकों की फेवरेट है. इस फिल्म में थ्रिलर और रोमांस आपको आखिर तक जोड़कर रखेगा.
गजनी भी शानदार फिल्म है. आमिर खान की ये फिल्म लोग बार बार देखना पसंद करते हैं.
फिर आई हसीना दिलरुबा का सस्पेंस आपको हैरान कर देगा. फिल्म में रोमांटिक सीन्स भी है.
हमराज का रोमांस और सस्पेंस आपको क्लाइमैक्स तक उठने नहीं देगा.
मलंग भी इस लिस्ट में है, जिसका रोमांस और एक्शन आपका दिमाग घूमा देगा.
ये साली आशिकी भी इसी में जुड़ गई है. ये फिल्म देखकर आपको अच्छा लगेगा.
