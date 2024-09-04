एलन मस्क लेकर आएंगे ओटीटी को टक्कर देने वाली ऐप
Ankita Kumari
| Sep 04, 2024
ट्विटर के सीईओ एलन मस्क पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम हैं।
एलन मस्क अपना नए टीवी ऐप एक्स जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं।
एलन मस्क का नया टीवी ऐप नेटफ्लिक्स और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसा होगा।
एलन मस्क का टीवी ऐप एक्स एंड्रॉइड टीवी के लिए होगा।
टीवी ऐप एक्स पर यूजर्स को कई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं।
इस ऐप के जरिए आप लाइव चैनल, न्यूज, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक और मौसम से जुड़े अपडेट जान सकते हैं।
यूजर्स को टीवी ऐप एक्स में रीप्ले फीचर भी दिया जाएगा।
यूजर्स किसी भी शो को स्टोर करके बाद में देख सकते हैं।
बता दें, अभी तक ऐप एक्स की लॉन्चिंग डेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
