मार्च महीने में ओटीटी पर तहलका मचाएंगे ये फिल्में-सीरीज, आज ही नोट कर लीजिए डेट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

7 मार्च को सोनी लिव पर ‘The Waking of a Nation’ वेब सीरीज रिलीज हो रही है. इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर ‘डिलीशियस’ फिल्म रिलीज हो रही है. इसमें वैलेरी पचनेर, फ़ाहरी यार्डिम, कार्ला डियाज ने लीड रोल निभाया है.

Source: Bollywoodlife.com

7 मार्च को ‘दोपहिया’ वेब सीरीज आएगा. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

7 मार्च को डिज्नी सोनी लिव पर ‘रेखाचित्रम’ फिल्म को देख सकेंगे. इसमें इस फिल्म में आसिफ अली और अनस्वरा राजन लीड रोल निभाया हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अभिषेक बच्चन की कॉमेडी-ड्रामा ‘Be Happy’ 14 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

‘नादानियां’ 7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म में इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर ने लीड रोल निभाया है.

Source: Bollywoodlife.com

21 मार्च के दिन सारा अली खान की फिल्म 'ऐ वतन मेरे वतन' रिलीज होगी. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नागिन 7 से नाम जुड़ते ही Isha Malviya ने की भोलेनाथ की पूजा, फैंस बोले, 'हर हर महादेव'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.