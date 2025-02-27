मार्च महीने में ओटीटी पर तहलका मचाएंगे ये फिल्में-सीरीज, आज ही नोट कर लीजिए डेट
7 मार्च को सोनी लिव पर ‘The Waking of a Nation’ वेब सीरीज रिलीज हो रही है. इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी दिखाई गई है.
7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर ‘डिलीशियस’ फिल्म रिलीज हो रही है. इसमें वैलेरी पचनेर, फ़ाहरी यार्डिम, कार्ला डियाज ने लीड रोल निभाया है.
7 मार्च को ‘दोपहिया’ वेब सीरीज आएगा. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
7 मार्च को डिज्नी सोनी लिव पर ‘रेखाचित्रम’ फिल्म को देख सकेंगे. इसमें इस फिल्म में आसिफ अली और अनस्वरा राजन लीड रोल निभाया हैं.
अभिषेक बच्चन की कॉमेडी-ड्रामा ‘Be Happy’ 14 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा.
‘नादानियां’ 7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म में इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर ने लीड रोल निभाया है.
21 मार्च के दिन सारा अली खान की फिल्म 'ऐ वतन मेरे वतन' रिलीज होगी. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
