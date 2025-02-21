Emergency OTT Release: जानें कब और कहां देख पाएंगे कंगना रनौत की 'इमरजेंसी'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज डेट कई बार बदली गई. ये फिल्म आखिरकार साल 2025 की शुरुआत में रिलीज की गई थी.

फिल्म 'इमरजेंसी' जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. कंगना रनौत की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था.

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की ओटीटी रिलीज डेट आ गई है. अब इस फिल्म को घर में बैठकर देखा जा सकता है.

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फिल्म 'इमरजेंसी' की ओटीटी रिलीज डेट बतााई है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कहां और कब रिलीज होगी.

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. इस फिल्म को 17 मार्च से स्ट्रीम किया जाएगा.

फिल्म 'इमरजेंसी' का डायरेक्शन भी कंगना रनौत ने किया था. ये फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई.

फिलहाल, कंगना रनौत के फैंस फिल्म 'इमरजेंसी' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस से काफी उत्साहित हैं.

