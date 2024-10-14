Action Thriller: ओटीटी पर देखें इन मलयालम फिल्मों का हिंदी डब्ड वर्जन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

'गोलम' फिल्म प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.

अहा वीडियो पर मौजूद 'अंजाम पथिरा' में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'पुलिमाडा' फिल्म में धांसू थ्रिलर मौजूद है.

मलायलम फिल्म 'कुरुती' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

कोरोना काल पर आधारित फिल्म 'कोरोना पेपर्स' हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

सोनी लिव पर मौजूद 'टर्बो' में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.

'कासरगोल्ड' नेटफ्लिक्स की बेहतरीन फिल्मों में से एक है.

'आपरेशन जावा' को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

एक्शन से भरपूर 'जोसेफ' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.

