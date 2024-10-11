Netflix पर एंजॉय करें ये एक्शन थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
| Oct 11, 2024
बॉबी देओल की 'क्लास ऑफ 83' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
विजय सेतुपति की 'महाराज' फिल्म देखकर आपको झटका लगेगा.
आयुष्मान की 'अनेक' में एक्शन भरपूर है.
आप नेटफ्लिक्स पर 'चोर निकलकर भागा' फिल्म भी देख सकते हैं.
'धमाका' फिल्म में पावर पैक एक्शन देखने को मिलेगा.
'मिशन मजनू' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
आयुष्मान की 'आर्टिकल 15' में भी जबरदस्त एक्शन है.
आप नेटफ्लिक्स पर 'मद्रास कैफे' फिल्म भी देख सकते हैं.
रानी मुखर्जी की 'नो वन किल्ड जेसिका' आपको जरूर देखनी चाहिए.
