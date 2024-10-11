Netflix पर एंजॉय करें ये एक्शन थ्रिलर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2024

बॉबी देओल की 'क्लास ऑफ 83' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विजय सेतुपति की 'महाराज' फिल्म देखकर आपको झटका लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आयुष्मान की 'अनेक' में एक्शन भरपूर है.

Source: Bollywoodlife.com

आप नेटफ्लिक्स पर 'चोर निकलकर भागा' फिल्म भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'धमाका' फिल्म में पावर पैक एक्शन देखने को मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

'मिशन मजनू' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

आयुष्मान की 'आर्टिकल 15' में भी जबरदस्त एक्शन है.

Source: Bollywoodlife.com

आप नेटफ्लिक्स पर 'मद्रास कैफे' फिल्म भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रानी मुखर्जी की 'नो वन किल्ड जेसिका' आपको जरूर देखनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कुछ इस तरह दशहरा सेलीब्रेट करेंगी 'तारक मेहता...' स्टार पलक सिंधवानी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.