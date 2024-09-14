वीकेंड में ओटीटी पर इन 9 फिल्में और सीरीज को करें एन्जॉय

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 14, 2024

क्राइम थ्रिलर फिल्म 'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

नेटफ्लिक्स पर आप 'मिस्टर बच्चन' फिल्म को एन्जॉय कर सकते हैं।

तृप्ति डिमरी और विक्की कौशल की फिल्म 'बैड न्यूज' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

..'स्वीट होम' का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।

सीरीज 'एमिली इन पेरिस' के चौथे सीजन को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

2024 की फिल्म 'बर्लिन' जी 5 पर उपलब्ध है।

'कुछ कुछ होता है' फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम दोनों पर मौजूद है।

एप्पल टीवी पर 'लेडी इन द लेक' देखी जा सकती है।

वेब सीरीज 'जमनापार' अमेजन मिनी टीवी पर अवेलेबल है।

