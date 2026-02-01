OTT की इन वेब सीरीज को देखते ही टेंशन हो जाएगी छूमंतर
Shashikant Mishra
| Jan 31, 2026
वेब सीरीज 'घर वापसी' को हॉटस्टार पर खूब देखा गया.
वेब सीरीज 'गुल्लक' के सभी सीजन को सोनी लिव पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'हैप्पी फैमिली' को प्राइम वीडियो पर काफी पसंद किया गया.
वेब सीरीज 'होम शांति' को हॉटस्टार पर देखते ही दिन बन जाएगा.
वेब सीरीज 'निर्मल पाठक की घर वापसी' ने सोनी लिव पर ध्यान खींचा था.
वेब सीरीज 'पंचायत' के चारों सीजन को प्राइम वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं.
वेब सीरीज 'पॉप कौन?' हॉटस्टार पर काफी चर्चा में रही.
