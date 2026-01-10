ओटीटी पर मिस ना करें फतिमा सना शेख की ये बेहतरीन मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2026
फिल्म 'दंगल' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे.
फिल्म 'लूडो' को देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा. ये साल 2020 में रिलीज हुई थी.
फतिमा सना शेख की फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है.
फिल्म 'सैम बहादुर' को जी5 पर देख सकते हैं. इसे सिनेमाघरों में काफी पसंद किया गया था.
जी5 पर फतिमा सना शेख की फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी' देख सकते हैं.
फिल्म 'थार' नेटफ्लिक्स पर है. इसमें एक्ट्रेस के साथ अनिल कपूर और उनका बेटा भी नजर आया था.
फतिमा सना शेख की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
