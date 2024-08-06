यूट्यूब पर बैन हुआ फवाद खान का पाकिस्तानी शो 'बरजख', बोल्ड सीन्स पर मचा बवाल

फवाद खान और सनम सईद का शो 'बरजख' हाल ही में जी5 पर रिलीज हुआ है।

हालांकि रिलीज के कुछ समय बाद ही मेकर्स ने इसे यूट्यूब पर बैन करने का फैसला लिया है।

बता दें कि बरजख के अभी तक केवल 6 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं।

हालांकि इस शो को पाकिस्तान में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल 'बरजख' में कई बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं।

इसके अलावा शो में गे कपल के बीच भी रोमांस दिखाया गया है।

जिसको लेकर पाकिस्तान में इस शो का खूब विरोध हो रहा है।

मेकर्स पर देश का कल्चर बिगाड़ने और भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है।

जिसके बाद इस शो को मेकर्स ने यूट्यूब पर बैन कर दिया है।

