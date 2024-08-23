बिना जेब ढिली करें हॉटस्टार पर देख डालें ये कड़क फिल्में

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

पिंक तापसी पन्नू की हिट फिल्म है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।

Source: Bollywoodlife.com

गुलमोहर देखने लायक फिल्म है, जिसे नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन की रेड की कहानी के ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे।

Source: Bollywoodlife.com

द बिग बुल अभिषेक बच्चन की शानदार फिल्म है।

Source: Bollywoodlife.com

कठपुतली फिल्म थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई है।

Source: Bollywoodlife.com

आईबी 71 विद्युत जामवाल की है। फिल्म के एक्शन सीन्स आपको इंप्रेस कर देंगे।

Source: Bollywoodlife.com

मात्र में रवीना टंडन है। ये फिल्म आपको पसंद आएगी।

Source: Bollywoodlife.com

नीरजा भी शानदार फिल्म है।

Source: Bollywoodlife.com

फ्रैडी साइको थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्तिक आर्यन की एक्टिंग देखने लायक है।

Source: Bollywoodlife.com

भूत पुलिस हॉरर फिल्म है, जिसमें कॉमेडी का तड़का लगा है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Anupama: दम तोड़ चुके अपने बैंड में सुधांशु पांडे ने फूंकी जान, देंगे BTS को टक्कर?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.