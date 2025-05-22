सुपर डिलक्स से वलीमई तक, साउथ की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को देख पकड़ लेंगे माथा
Shreya Pandey
| May 22, 2025
'सुपर डिलक्स' साउथ की बेस्ट फिल्मों में एक है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
'वलीमई' में भरपूर एक्शन और सस्पेंस दिखाया गया है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'पोर थोझील' में एक सीरियल किलर और पुलिस की कहानी दिखाई गई है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
'विक्रम' में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल दिखाया गया है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
'रत्सासन' फिल्म में भी एक साइको किलर की कहानी दिखाई गई है. ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
'अथिरन' फिल्म में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, इसे देख कर आपकी रूह कांप जाएगी
'इरुल' फिल्म में एक कपल की कहानी है, जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे
