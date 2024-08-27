जियो सिनेमा की इन एक्शन फिल्मों को देख ठोकते रह जाएंगे तालियां
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2024
एजेंट विनोद सैफ अली खान की फिल्म है, जिसका एक्शन रोंगटे खड़े कर देगा।
अकेली फिल्म में नुसरत भरूचा का काम आपको इंप्रेस कर देगा।
ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की फिल्म है, जिसका एक्शन मजेदार है।
ड्यून: पार्ट टू भी अमेजिंग फिल्म है, जो आपका वीकेंड बना देती है।
अक्षय कुमार की फिल्म गबर इस बैक की कहानी और एक्शन आपको मजा देंगे।
हनुमान साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म के एक्शन सीन भी अमेजिंग है।
ना सामी रंगा नागार्जुन की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो फ्री में देख सकते हैं।
रावन में शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल के गजब के एक्शन सीन्स हैं।
द वॉरियर फिल्म की कहानी और एक्शन भी धमाकेदार है।
ट्रेन टू बुसान भी इस लिस्ट में है। फिल्म का एक्शन शानदार है।
