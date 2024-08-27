जियो सिनेमा की इन एक्शन फिल्मों को देख ठोकते रह जाएंगे तालियां

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2024

एजेंट विनोद सैफ अली खान की फिल्म है, जिसका एक्शन रोंगटे खड़े कर देगा।

Source: Bollywoodlife.com

अकेली फिल्म में नुसरत भरूचा का काम आपको इंप्रेस कर देगा।

Source: Bollywoodlife.com

ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की फिल्म है, जिसका एक्शन मजेदार है।

Source: Bollywoodlife.com

ड्यून: पार्ट टू भी अमेजिंग फिल्म है, जो आपका वीकेंड बना देती है।

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म गबर इस बैक की कहानी और एक्शन आपको मजा देंगे।

Source: Bollywoodlife.com

हनुमान साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म के एक्शन सीन भी अमेजिंग है।

Source: Bollywoodlife.com

ना सामी रंगा नागार्जुन की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो फ्री में देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

रावन में शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल के गजब के एक्शन सीन्स हैं।

Source: Bollywoodlife.com

द वॉरियर फिल्म की कहानी और एक्शन भी धमाकेदार है।

Source: Bollywoodlife.com

ट्रेन टू बुसान भी इस लिस्ट में है। फिल्म का एक्शन शानदार है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: टीवी सेलेब्स ने यूं मनाई जन्माष्टमी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.