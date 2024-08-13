इन फिल्मों में पाकिस्तान को धूल में मिलाता दिखा भारत, देखते ही आएगा जोश

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

भारत और पाकिस्तान पर कई फिल्में बनी हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा।

Source: Bollywoodlife.com

जी 5 की गदर के पहले पार्ट में सनी देओल तारा सिंह के अवतार में अकेले पाकिस्तान को धूल चटाते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म का दूसरे पार्ट भी जी 5 पर है। सनी देओल पाकिस्तान अपने बेटे के लिए जाते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बजरंगी भाईजान हॉटस्टार की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है।

Source: Bollywoodlife.com

भाग मिल्खा भाग में भारत पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया है। ये फिल्म हॉटस्टार पर है।

Source: Bollywoodlife.com

मिशन मजनू नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा रॉ एजेंट बने थे।

Source: Bollywoodlife.com

राजी भी इस लिस्ट में है, जो अमेजन प्राइम पर आसानी से देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

टाइगर 3 प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

वीर जारा भारत और पाकिस्तान में वाले एक कपल की कहानी है।

Source: Bollywoodlife.com

जी 5 पर उरी द सर्जिकल स्ट्राइल देखकर आपको मजा आ जाएगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: छपरी ड्राइवर बनकर इन सितारों ने बटोरी TRP, किसी ने चलाई टैक्सी तो किसी ने उड़ाया ऑटो

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.