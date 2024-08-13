इन फिल्मों में पाकिस्तान को धूल में मिलाता दिखा भारत, देखते ही आएगा जोश
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
भारत और पाकिस्तान पर कई फिल्में बनी हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा।
जी 5 की गदर के पहले पार्ट में सनी देओल तारा सिंह के अवतार में अकेले पाकिस्तान को धूल चटाते हैं।
फिल्म का दूसरे पार्ट भी जी 5 पर है। सनी देओल पाकिस्तान अपने बेटे के लिए जाते हैं।
बजरंगी भाईजान हॉटस्टार की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है।
भाग मिल्खा भाग में भारत पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया है। ये फिल्म हॉटस्टार पर है।
मिशन मजनू नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा रॉ एजेंट बने थे।
राजी भी इस लिस्ट में है, जो अमेजन प्राइम पर आसानी से देख सकते हैं।
टाइगर 3 प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
वीर जारा भारत और पाकिस्तान में वाले एक कपल की कहानी है।
जी 5 पर उरी द सर्जिकल स्ट्राइल देखकर आपको मजा आ जाएगा।
