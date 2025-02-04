Game Changer OTT Release: इस दिन से देख सकेंगे राम चरण की 'गेम चेंजर'

Shashikant Mishra | Feb 04, 2025

राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.

Source: Bollywoodlife.com

राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' सिनेमाघरों में रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' किस डेट को और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है.

फिल्म 'गेम चेंजर' आने वाली 7 फरवरी यानी शुक्रवार से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है.

फिल्म 'गेम चेंजर' अपने तेलुगू वर्जन के साथ ही डब तमिल और मलयालम वर्जन में 7 फरवरी से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.

वहीं, राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' के हिंदी वर्जन की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर जानकारी नहीं आई है.

राम चरण और कियारा आडवाणी की फिल्म 'गेम चेंजर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

