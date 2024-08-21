नेटफ्लिक्स पर इन क्राइम-थ्रिलर फिल्मों को देख सटक जाएगा दिमाग

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का एक्शन ने हर किसी को हिला दिया था।

चोर निकलकर भाग थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी में चोरी दिखाई गई है।

गेम ओवर तापसी पन्नू की थ्रिलर फिल्म है, जिसे देख आपको अच्छा लगेगा।

हिट द फर्स्ट केस में नेटफ्लिक्स की खतरनाक फिल्मों में से एक है।

खुफिया तब्बू की फिल्म है, जिसमें ढेर सारा क्राइम है।

कट्टावम शिक्षायम साउथ की थ्रिलर फिल्म है।

महाराजा विजय सेतुपति की फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।

मर्डर मुबारक सारा अली खान की फिल्म है, जो मजेदार है।

फेंटम में कटरीना कैफ एक्शन करती हुई नजर आई थीं।

टाइगर वॉर्निंग भी इसी लिस्ट में शामिल है।

