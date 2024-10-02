ओटीटी पर जरूर देखें गांधीजी के जीवन पर बनी ये 7 बेहतरीन फिल्में
Ankita Kumari
| Oct 02, 2024
गांधी जयंती के अवसर पर आइए आपको गांधी पर बेस्ड फिल्मों के नाम बताते हैं.
1982 की फिल्म 'गांधी' अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'द मेकिंग ऑफ महात्मा' एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है.
2006 की फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' अमेजन प्राइम पर मौजूद है.
फिल्म 'गांधी माई फादर' को जी 5 पर एन्जॉय किया जा सकता है.
2000 में रिलीज हुई फिल्म 'हे राम' एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है.
अमेजन पर मौजूद फिल्म 'मैंने गांधी को नहीं मारा' का लुत्फ आप उठा सकते हैं.
1963 की फिल्म 'नाइन आवर्स टू रामा' यूट्यूब पर अवेलेबल है.
