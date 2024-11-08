OTT की सबसे खौफनाक फिल्में, अपने रिस्क पर करें देखने की हिम्मत
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 08, 2024
गैंग्स ऑफ वासेपुर दो पार्ट में रिलीज हुई, जिसके क्राइम सीन्स दिल दहला देंगे.
बदला में तापसी पन्नू की कमाल की एक्टिंग है, जिसका सस्पेंस थ्रिलर हिला देगा.
तापसी पन्नू की ब्लर में कई ऐसे ट्विस्ट हैं, जो दिमाग घूमा देंगे.
चुप: द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की कहानी भी काफी खौफनाक है.
हॉटस्टार की फिल्म अ थर्सडे में यामी गौतम ने शानदार काम किया है.
बरोट हाउस भी इसी लिस्ट में है, जिसका क्राइम रोंगटे खड़े कर देगा.
महाराजा विजय सेतुपति की क्राइम सस्पेंस वाली फिल्म है.
इस लिस्ट में फॉरेंसिक भी है, जो शानदार फिल्म है.
