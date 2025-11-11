इन वेब सीरीज में दिखाई गई है गैंगस्टर्स की हैवानियत की कहानी
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 11, 2025
वेब सीरीज 'रंगबाज' गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला की सच्ची घटना पर बेस्ड है. इसे जी5 पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज 'भौकाल' की कहानी सच्ची घटना पर बेस्ड है. इसे एमएक्स प्लेयर पर देखा जा सकता है.
वेब सीरीज 'बंबई मेरी जान' में गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है.
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर है. इसकी कहानी देखकर दिल दहल जाएगा.
वेब सीरीज 'मुर्शिद' को जी5 पर देख जा सकता है. इसकी कहानी में जमकर क्राइम दिखाया गया है.
गैंगस्टर्स पर बेस्ड वेब सीरीज 'रक्तांचल' ने एमएक्स प्लेयर पर लोगों का जमकर मनोरंजन किया.
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की कहानी के एक-एक सीन में क्राइम देखने को मिल जाएगा. इसे प्राइम वीडियो देख सकते हैं.
