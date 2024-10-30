गौरी खान की दोस्त शालिनी पासी का बोल्ड अंदाज देख फैंस के उड़े होश

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

नेटफ्लिक्स का शो 'फैबुलस लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' ऑडियंस के बीच काफी फेमस हो रहा है.

इस शो के पहले सीजन में बॉलीवुड एक्टर्स की वाइव्स ने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को काफी एंटरटेन किया था.

शो के पहले सीजन में संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर, चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे, सीमा सजदेह और एक्ट्रेस नीलम कोठारी थीं.

मगर दूसरे सीजन में बॉलीवुड वाइव्स के साथ इस बार दिल्ली की जानी- मानी हस्तियां भी शामिल हुईं हैं.

जिसमें दिल्ली की शालिनी पासी अपने क्लियर कट अंदाज से फैंस की फेवरेट बन गई हैं.

शालिनी पासी दिल्ली के एक बड़े बिजनेस मैन की वाइफ हैं. वो खुद भी एक आर्ट फाउंडेशन को चलाती हैं.

शालिनी पासी किंग खान की वाइफ गौरी खान की अच्छी दोस्त हैं. वो पुराने दिनों से एक दूसरे को दिल्ली से जानती हैं.

शालिनी पासी को लोग उनके बोल्ड अंदाज से भी काफी पसंद कर रहे हैं.

दरअसल, शालिनी पासी की पुरानी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड अदाज में दिख रही हैं. शालिनी अपने ग्लैमरस अवतार से फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं.

फैंस के मुताबिक शालिनी पासी में जवानी से लेकर अब तक कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है.

फैंस को शालिनी पासी अब भी उतनी ही हॉट लगती हैं. उनकी खूबसूरती के चर्चे इंटरनेट पर हर जगह हो रहे हैं.

