ओटीटी पर देखें सी-ड्रामा, भूल जाएंगे कोरियन कहानियां
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 28, 2024
चाइनीज ड्रामा 'हिडन लव' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'लव इज स्वीट' चाइनीज ड्रामा एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है।
नेटफ्लिक्स पर आप 'आवर सीक्रेट' को एन्जॉय कर सकते हैं।
सी-ड्रामा 'जेन जी' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
सोनी लिव पर आप सी-ड्रामा 'ब्रोकर' को देख सकते हैं।
2023 का सी-ड्रामा 'माय लीथल मैन' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
'एवरीवन लव्स मी' सी-ड्रामा नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
नेटफ्लिक्स पर चाइनीज ड्रामा 'द लांगेस्ट प्रॉमिस' को देखा जा सकता है।
अमेजन प्राइम पर 'यू आर माय डेस्टिनी' अवेलेबल है।
