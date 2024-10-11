लाइफ लेसन देती हैं अमिताभ बच्चन की ये 9 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
अमिताभ बच्चन की फिल्म 'ऊंचाई' को आप जी 5 पर देख सकते हैं.
फिल्म 'गुडबाय' ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
फिल्म 'वेट्टैयन' में सुपरस्टार रजनीकांत और शंहशाह अमिताभ बच्चन 33 साल बाद साथ में काम कर रहे हैं.
'बागबान' फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
अमेजन प्राइम पर अमिताभ की फिल्म '102 नॉट आउट' मौजूद है.
अमिताभ बच्चन की फिल्म 'पीकू' सोनी लिव पर अवेलेबल है.
जी 5 पर आप अमिताभ बच्चन की फिल्म 'तीन पत्ती' का लुत्फ उठा सकते हैं.
'पिंक' फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है.
अमिताभ बच्चन की फिल्म 'मोहब्बतें' अमेजन प्राइम पर मौजूद है.
