जी 5 पर इन 10 सस्पेंस फिल्मों के आगे तेज दिमाग वाले भी मानेंगे हार

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

बरोट हाउस क्राइम सस्पेंस फिल्म है। फिल्म की गुत्थी मर्डर से जुड़ी है।

ब्लर हॉरर ड्रामा है। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।

चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट सनी देओल की फिल्म है।

धुरुवंगल पथिनारु भी इसी लिस्ट में है।

गुनहगार सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी आपका दिमाग घुमा देगी।

कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह अगर आपने नहीं देखी तो तुरंत देख डाले।

लाल बाग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस साउथ फिल्म को लोगों ने पसंद किया।

निर्दोष जी5 की थ्रिलर से भरपूर फिल्म है।

पोशम पा भी इसी लिस्ट में है। इस फिल्म का थ्रिलर आपको खुश कर देगा।

जी 5 पर रात बाकी है लोगों को काफी पसंद आई है।

