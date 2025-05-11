OTT Release This Week: इस सप्ताह रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 11, 2025
ओटीटी पर आने वाले सप्ताह यानी 12 से 18 मई तक कई मूवीज और सीरीज आने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलयालम फिल्म 'मरनामास' 15 मई को सोनी लिव पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'है जुनून!' 16 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'ट्रुथ ऑर ट्रबल' 16 मई से जियो हॉटस्टार पर एंटरटेन करने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
'डियर हॉन्गरांग' को 16 मई से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'भूल चूक माफ' प्राइम वीडियो पर 16 मई को रिलीज होने वाली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'भूल चूक माफ' की ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मां बनने के बाद पहला मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं ये एक्ट्रेसेस
अगली वेब स्टोरी देखें.