OTT Release This Week: इस सप्ताह रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 11, 2025

ओटीटी पर आने वाले सप्ताह यानी 12 से 18 मई तक कई मूवीज और सीरीज आने वाली हैं.

मलयालम फिल्म 'मरनामास' 15 मई को सोनी लिव पर रिलीज होगी.

वेब सीरीज 'है जुनून!' 16 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है.

'ट्रुथ ऑर ट्रबल' 16 मई से जियो हॉटस्टार पर एंटरटेन करने वाला है.

'डियर हॉन्गरांग' को 16 मई से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

फिल्म 'भूल चूक माफ' प्राइम वीडियो पर 16 मई को रिलीज होने वाली थी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'भूल चूक माफ' की ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी है.

