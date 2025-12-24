'हक' से 'धुरंधर' तक, OTT पर रिलीज के लिए तैयार हैं ये फिल्में, कब देख सकते हैं?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 24, 2025
साल 2026 की शुरुआत सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि जनवरी में ओटीटी पर कई नई फिल्मों का तांता लगने वाला है.
दरअसल, जनवरी में 'हक' से लेकर 'धुरंधर' तक कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.
अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय 'मस्ती 4' 16 जनवरी 2026 को जी5 पर स्ट्रीम हो सकती है.
फरहान अख्तर की वॉर बेस्ड फिल्म '120 बहादुर' 16 जनवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है.
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को लेकर रिपोर्ट्स हैं कि, ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर आ सकती है.
कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' जनवरी के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर दस्तक दे सकती है.
यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर 'हक' एक कोर्ट ड्रामा फिल्म है, जो शाह बानो केस पर बेस्ड है. यह 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
