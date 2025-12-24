'हक' से 'धुरंधर' तक, OTT पर रिलीज के लिए तैयार हैं ये फिल्में, कब देख सकते हैं?

यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर 'हक' एक कोर्ट ड्रामा फिल्म है, जो शाह बानो केस पर बेस्ड है. यह 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. Source: Bollywoodlife.com