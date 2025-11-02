OTT पर खोज रहे हैं कुछ दमदार फिल्में? हर्षवर्धन राणे की ये 6 मूवीज हैं परफेक्ट, देख रो पड़ेंगे आप!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 02, 2025
हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी फिल्म 'दीवाने की दीवानियत' से बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रहे हैं.
एक्टर ने अब तक कई शानदार फिल्मों में काम किया है, जिनमें रोमांस से लेकर एक्शन तक हर जॉनर में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है.
अगर आपको 'दीवाने की दीवानियत' पसंद आई है, तो OTT पर हर्षवर्धन राणे की ये फिल्में जरूर देखें.
सस्पेंस और थ्रिल से भरी फिल्म 'तैश' में एक्टर ने अपने एक्शन अवतार से दर्शकों को चौंका दिया था.
'तारा वर्सेस बिलाल' में हर्षवर्धन का रोमांटिक और फनी अंदाज देखने को मिला, जो युवाओं के बीच काफी पसंद किया गया.
'सावी' में दिव्या खोसला संग उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री छा गई थी, नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी.
'सनम तेरी कसम' में हर्षवर्धन ने दिल छू लेने वाला किरदार निभाया था, जिसे देख हर कोई उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस का फैन बन गया.
'दंगे' और 'द मिरांडा ब्रदर्स' जैसी एक्शन-ड्रामा फिल्मों में हर्षवर्धन राणे ने अपने इंटेंस लुक और परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है.
