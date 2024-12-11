Google Trends में टॉप सर्च लिस्ट में शामिल हुई भारत की यह इकलौती वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Dec 11, 2024
संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
इस वेब सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हसीनाओं ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन किया था.
अब इस वेब सीरीज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है.
दरअसल 'हीरामंडी' गूगल ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली वेब सीरीज बन गई है.
दरअसल हाल ही में गूगल ट्रेंड्स की तरफ से लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत से केवल हीरामंडी वेब सीरीज का नाम टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है.
इस लिस्ट में हीरामंडी ने चौथा स्थान हासिल किया है.
बता दें कि हीरामंडी वेब सीरीज तवायफों की जिंदगी पर बनी है.
इस सीरीज में एक्टर शेखर सुमन ने भी लीड रोल निभाया है.
