हीरामंडी से कोटा फैक्टरी तक, Netflix पर जरुर देखें ये फिल्में और सीरीज

‘द रेलवे मेन: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984’ में रेलवे कर्मचारियों के बारे दिखाया गया है, जो भोपाल में जहरीली गैस रिसाव के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी. Source: Bollywoodlife.com