हीरामंडी से कोटा फैक्टरी तक, Netflix पर जरुर देखें ये फिल्में और सीरीज
Shreya Pandey
| Feb 06, 2025
संजय लीला भंसाली की सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ की कहानी और डायलॉग्स लोगों को बहुत पसंद आए थे.
‘लापता लेडी’ एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जो पुरानी परंपरा को दिखाती है. इसके डायलॉग्स बहुत हिट हुए थे.
‘खाकी: द बिहार चैप्टर’ में बिहार के गैंगस्टर और एक IAS की कहानी है. लोगों ने इस सीरीज को बहुत पसंद किया था.
‘कोटा फैक्टरी’ में जेईई और एनईईटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को दिखाया गया है. इसमें जीतू भैया के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया.
रवि किशन की सीरीज ‘मामला लीगल है’ एक कानूनी-काॅमेडी ड्रामा है. इसमें रवि किशन के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया.
‘आर्टिकल 370’ एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद के घटना को दिखाया गया है.
रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ को भी लोगों ने बहुत पसंद किया. इस फिल्म का गाना बहुत हिट हुआ.
‘अमर सिंह चमकीला’ एक क्राइम-सस्पेंस फिल्म है, इस फिल्म में अमर सिंह और उनकी पत्नी की हत्या के बारे में दिखाया गया है.
‘द रेलवे मेन: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984’ में रेलवे कर्मचारियों के बारे दिखाया गया है, जो भोपाल में जहरीली गैस रिसाव के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी.
