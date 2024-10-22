मूड बदल देंगी नेटफ्लिक्स की ये 8 वेब सीरीज, हैं एक दम कड़क
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 22, 2024
राणा नायडू जबरदस्त ड्रामे से भरी सीरीज है, जो आपका दिमाग हिला देगी.
वेडनेसडे हॉरर वेब सीरीज है, जिसेक देखकर आपको मजा आ जाएगा.
क्राइम थ्रिलर को पसंद करने वाले सेक्रेड गेम्स को आसानी से देख सकते हैं
हीरामंडी नेटफ्लिक्स पर काफी समय तक ट्रेंडिंग में बनी रही थी.
नेटफ्लिक्स की सीरीज द हाइस्ट को एक बार जरूर देखना चाहिए.
मनी हाइस्ट थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके 5 सीजन आ चुके हैं.
क्वीन ऑफ टीयर्स भी आपको पसंद आएगी.
कोर्टरूम ड्रामे से भरी हुई सीरीज मामला लीगल है भी इस लिस्ट में है.
