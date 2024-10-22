मूड बदल देंगी नेटफ्लिक्स की ये 8 वेब सीरीज, हैं एक दम कड़क

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2024

राणा नायडू जबरदस्त ड्रामे से भरी सीरीज है, जो आपका दिमाग हिला देगी.

वेडनेसडे हॉरर वेब सीरीज है, जिसेक देखकर आपको मजा आ जाएगा.

क्राइम थ्रिलर को पसंद करने वाले सेक्रेड गेम्स को आसानी से देख सकते हैं

हीरामंडी नेटफ्लिक्स पर काफी समय तक ट्रेंडिंग में बनी रही थी.

नेटफ्लिक्स की सीरीज द हाइस्ट को एक बार जरूर देखना चाहिए.

मनी हाइस्ट थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके 5 सीजन आ चुके हैं.

क्वीन ऑफ टीयर्स भी आपको पसंद आएगी.

कोर्टरूम ड्रामे से भरी हुई सीरीज मामला लीगल है भी इस लिस्ट में है.

