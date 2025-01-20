OTT Release This Week: इस वीक होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज होंगी ये सीरीज और मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 19, 2025

जनवरी के आने वाले सप्ताह में ओटीटी पर कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी वेब सीरीज और मूवीज आपको एंटरटेनमेंट करने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिथिला पालकर और अमोल पाराशर की फिल्म 'स्वीट ड्रीम्स' का लोग इंतजार कर रहे हैं. ये 24 जनवरी से आने वाली है.

आर माधवन की फिल्म 'हिसाब बराबर' जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है. इसे आप 24 जनवरी से देख सकते हैं.

फिल्म 'रजाकार' को ओटीटी प्लेटफॉर्म अहा पर 24 जनवरी से देखा जा सकेगा. इसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा है.

'शाफ्टेड' को देखने के लिए 24 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

नेटफ्लिक्स पर 23 जनवरी को 'द नाइट एंजेट 2' स्ट्रीम होने वाली है. इसकी रिलीज डेट सामने आते ही फैंस खुश हो गए हैं.

'द सैंड कैसल' नेटफ्लिक्स पर 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इसके लिए लोग काफी उत्साहित हैं.

