OTT Release This Week: इस वीक होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज होंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2025
जनवरी के आने वाले सप्ताह में ओटीटी पर कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी वेब सीरीज और मूवीज आपको एंटरटेनमेंट करने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिथिला पालकर और अमोल पाराशर की फिल्म 'स्वीट ड्रीम्स' का लोग इंतजार कर रहे हैं. ये 24 जनवरी से आने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन की फिल्म 'हिसाब बराबर' जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है. इसे आप 24 जनवरी से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रजाकार' को ओटीटी प्लेटफॉर्म अहा पर 24 जनवरी से देखा जा सकेगा. इसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'शाफ्टेड' को देखने के लिए 24 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर 23 जनवरी को 'द नाइट एंजेट 2' स्ट्रीम होने वाली है. इसकी रिलीज डेट सामने आते ही फैंस खुश हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'द सैंड कैसल' नेटफ्लिक्स पर 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इसके लिए लोग काफी उत्साहित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 30 साल पीछे ले गया Bigg Boss 18 का फिनाले, जब Salman Khan ने किया ये काम
अगली वेब स्टोरी देखें.