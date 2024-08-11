'स्त्री 2' से पहले अमेजन प्राइम पर देखें ये हॉरर कॉमेडी मूवीज, मिलेगा कॉमेडी का डबल डोज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 11, 2024
कटरीना कैफ की 'फोनबूथ' में हॉरर फिल्म में कॉमेडी का डोज भी मिलेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'गैंग ऑफ घोस्ट्स' में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' फिल्म में डर के साथ-साथ कॉमेडी से भरपूर है।
Source:
Bollywoodlife.com
'गोलमाल अगेन' फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की 'भूतनाथ' को भी आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'कथा कैंचिकी मनम इंतिकी' यह फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
राघव लॉरेंस की 'कंचना 3' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'कृष्णा कॉटेज' फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
'काशमोरा' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा और नागार्जुन की फिल्म 'राजू गांदी गधी 2' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT Releases This Week: अगस्त के सेकंड वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.