'स्त्री 2' से पहले अमेजन प्राइम पर देखें ये हॉरर कॉमेडी मूवीज, मिलेगा कॉमेडी का डबल डोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 11, 2024

कटरीना कैफ की 'फोनबूथ' में हॉरर फिल्म में कॉमेडी का डोज भी मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'गैंग ऑफ घोस्ट्स' में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' फिल्म में डर के साथ-साथ कॉमेडी से भरपूर है।

Source: Bollywoodlife.com

'गोलमाल अगेन' फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन की 'भूतनाथ' को भी आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'कथा कैंचिकी मनम इंतिकी' यह फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

राघव लॉरेंस की 'कंचना 3' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'कृष्णा कॉटेज' फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'काशमोरा' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा और नागार्जुन की फिल्म 'राजू गांदी गधी 2' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT Releases This Week: अगस्त के सेकंड वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.