इन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को देखने के लिए चाहिए जिगरा
Kavita
| Aug 14, 2024
आर्या भी हॉटस्टार की सीरीज है, जिसमें सुष्मिता सेन ने कमाल कर दिया।
असुर जियो सिनेमा पर फ्री में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।
जी 5 की ऑटो शंकर सीरियल किलर की कहानी पर आधारित है।
एमएक्स प्लेयर पर भौकाल देखकर आपको मजा आ जाएगा।
दुरंगा दृष्टि धामी की सीरीज है, जिसका क्राइम आपको हिलाकर रख देगा।
Hostages 2
होस्टेजेस हॉटस्टार की क्राइम और थ्रिलर वेब स्टोरी है, जो रोंगटे खड़े कर दे।
मिर्जापुर प्राइम वीडियो की सीरीज है, जिस देख आपको मजा आ जाएगा।
रक्तांचल एमएक्स प्लेयर की सीरीज है।
द फैमिली मैन का एक्शन भी आपको हैरान कर दिया। सीरीज अमेजन प्राइम पर है।
सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ प्राइम वीडियो की शानदार वेब सीरीज में से एक है।
