OTT Releases: इस सप्ताह धमाल मचाने आ रही ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
| May 19, 2025
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस सप्ताह कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होंगी.
फिल्म 'फियर स्ट्रीटः प्रॉम' क्वीन 23 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है.
साउथ फिल्म 'हंट' 23 मई से मनोरमा मैक्स पर देख सकते हैं.
साउथ फिल्म 'अभिलाषम' प्राइम वीडियो पर 23 मई को रिलीज होगी.
सीरीज 'ट्रुथ ऑर ट्रबल' जियो हॉटस्टार पर 19 मई से स्ट्रीम होगी.
'सायरन्स' नेटफ्लिक्स पर 22 मई से देखी जा सकती है.
'फॉरगेट यू नॉट' 23 मई से नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.
