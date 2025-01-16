नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये हॉरर फिल्में, होगा बुरा हाल

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म Babadook में कई जबरदस्त सीन हैं।

Source: Bollywoodlife.com

साल 2023 में रिलीज हुई Evil Dead Rise को भी आप ओटीटी पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

2022 में रिलीज हो चुकी Smile को देख आप डर से कांपने लगेंगे।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म The Bird Box को देखकर आपकी चीख ही निकल पड़ेगी।

Source: Bollywoodlife.com

इसी तरह नेटफ्लिक्स पर आपको Hush भी मिल जाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

10 साल पहले रिलीज हुई It Follows भी आपको खूब पसंद आएगी।

Source: Bollywoodlife.com

Gerald's Game भी आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म Hereditary भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड के इन स्टार्स ने दिखाई थी बहादुरी, दूसरों की जान बचाकर बने थे रियल लाइफ हीरो

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.