नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये हॉरर फिल्में, होगा बुरा हाल
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म Babadook में कई जबरदस्त सीन हैं।
साल 2023 में रिलीज हुई Evil Dead Rise को भी आप ओटीटी पर देख सकते हैं।
2022 में रिलीज हो चुकी Smile को देख आप डर से कांपने लगेंगे।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म The Bird Box को देखकर आपकी चीख ही निकल पड़ेगी।
इसी तरह नेटफ्लिक्स पर आपको Hush भी मिल जाएगी।
10 साल पहले रिलीज हुई It Follows भी आपको खूब पसंद आएगी।
Gerald's Game भी आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं।
साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म Hereditary भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
