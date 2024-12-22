Netflix की इन वेब सीरीज में क्राइम की सच्ची कहानी देख हिल जाएगा दिमाग
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 21, 2024
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' देख लोग डर गए थे.
वेब सीरीज 'आईसी 14: द कंधार हाईजैक' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः बुचर ऑफ दिल्ली' काफी पॉपुलर हुई.
वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर' चर्चा में बनी रही.
वेब सीरीज 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरीः द बरीड ट्रुथ' खूब देखी गई.
वेब सीरीज 'दे रेलवे मैन' ने लोगों को हिलाकर रख दिया.
वेब सीरीज 'जामताड़ा' देख लोगों का दिमाग हिल गया.
वेब सीरीज 'खाकीः द चैप्टर बिहार' में काफी क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'स्कूप' को काफी देखा गया.
वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' ने लोगों का ध्यान खींचा था.
