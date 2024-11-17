Prime Video Thriller: इन फिल्मों की खौफनाक कहानी देख उड़ जाएगी चेहरे की हवाइयां
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 17, 2024
आलिया भट्ट की 'राजी' मूवी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है.
'तलाश' मूवी देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी.
आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर सुशांत सिंह राजपूत की 'डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी' मूवी भी देख सकते हैं.
सामंथा रुथ प्रभु की मूवी 'यशोदा' का सस्पेंस आपको हिलाकर रख देगा.
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' फिल्म का थ्रिलर आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'रात अकेली है' आपको प्राइम वीडियोज पर जरूर देखनी चाहिए.
'बदला' फिल्म का सस्पेंस और थ्रिलर चौंकाने वाला है.
अजय देवगन की 'दृश्यम' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
आयुष्मान खुराना की 'अंधाधुन' मूवी प्राइम वीडियोज पर जरूर देखें.
