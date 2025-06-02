Netflix की इन 9 वेब सीरीज में क्राइम और मिस्ट्री देख उलझ जाएगा दिमाग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 02, 2025

रवीना टंडन की 'अरण्यक' वेब सीरीज देख आपका दिमाग घूम जाएगा.

बेताल, नेटफ्लिक्स की इस वेबसीरीज में आपके खौफ और डर का मंजर आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

राधिका आप्टे की 'घाउल' वेब सीरीज में सस्पेंस और हॉरर के साथ-साथ जबरदस्त थ्रिलर भी मौजूद है.

नेटफ्लिक्स पर 'हांटेड' वेब सीरीज जरूर देखें.

हेलबाउंड, इस वेबसीरीज की कहानी आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी.

मेरिआने, यह शो सबसे डरवाने शोज में से एक है.

द मिडनाइट क्लब, इस वेब सीरीज को देख आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

राजकुमार राव की वेब सीरीज 'टूथपरी' नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.

टाइपराइटर, डर और खौफ से भरी इस वेब सीरीज को आप विंज वॉच के लिए मजबूर हो जाओगे.

